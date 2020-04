Polizei Hamburg

POL-HH: 200401-1. Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten nach Verdacht eines illegalen Straßenrennens in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Zeit: 31.03.2020, 15:25 Uhr Ort: Hamburg-Eppendorf, Tarpenbekstraße/ Lokstedter Weg

Gestern Nachmittag kam es im Kreuzungsbereich Tarpenbekstraße/ Lokstedter Weg zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf verletzten Personen. Ursächlich für den Verkehrsunfall war offenbar ein illegales Straßenrennen zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhren ein 20-jähriger Deutscher mit seinem Land Rover Discovery sowie ein 23-jähriger Deutscher mit seinem BMW 530i die Tarpenbekstraße in Richtung stadteinwärts. Kurz nach der dortigen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage wurden beide Fahrzeuge durch die Fahrer stark beschleunigt. Für die Zeugen vor Ort entstand der Eindruck eines illegalen Straßenrennens. An der Kreuzung zum Lokstedter Weg fuhren beide Pkw bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte das Fahrzeug des 20-Jährigen mit einem in den Lokstedter Weg nach links abbiegenden Seat Alhambra. Die 31-jährige Seat-Fahrerin sowie ihre zwei Mitfahrer (4,29) wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ebenso wurden die Insassen (22,28) im Land Rover leicht verletzt und mussten vor Ort medizinisch behandelt werden.

Bei dem 20-Jährigen sowie beim 23-Jährigen verliefen durchgeführte Drogentests positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin angeordnet und die Führerscheine sichergestellt.

Die Fahrzeuge der beiden Beschuldigten wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes (VD 2) dauern an.

Schö.

