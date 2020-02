Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ans Steuer unter Drogen

Achern (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Spätnachmittag des Mittwochs in der Danziger Straße ein 27-Jähriger am Steuer seines Ford kontrolliert. Die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch stellten hierbei fest, dass dieser zuvor Drogen konsumiert hatte. Da dies binnen weniger Wochen bereits der zweite Verstoß war wird die Strafe vermutlich höher ausfallen. Neben der Entnahme einer Blutprobe erwartet den Ford-Fahrer nämlich ein weiteres Strafverfahren. /ag

