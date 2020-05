Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall und wird gefaßt

Löhne (ots)

(fl) Am Samstagabend, gegen 19:15 Uhr, beschädigte ein 63-jähriger Löhner mit einem Pkw Mitsubishi an der Koblenzer Straße in Löhne zwei geparkte Pkw. Er flüchtete, zusammen mit einem weiteren Fahrzeuginsassen, zu Fuß von der Unfallstelle. Durch Zeugenangaben konnte der Flüchtige ermittelt werden. Ihm wurden auf richterliche Anordnung zwei Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Pkw wurde beschlagnahmt, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kfz wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Einer der beiden beschädigten Pkw musste abgeschleppt werden, bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 11000 Euro.

