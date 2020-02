Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Körperverletzungen gesucht

Schüttorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen 27-jährigen Mann mit einer Bierflasche verletzt. Das Opfer hielt sich gegen 03.00 Uhr vor einer Gaststätte an der Salzberger Straße auf, als mehrere Personen auf ihn zukamen und ihm eine Bierflasche an den Kopf schlugen. Anschließend kam es zu einer Rangelei. Die Täter flüchteten in Richtung Ortsmitte. Das Opfer wurde hierbei verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die ca. drei bis fünf Personen hatten einen dunklen Hauttyp, waren zwischen 180-185 cm groß und hatten jeweils eine schmale Statur.

Zu einer weiteren Körperverletzung ist es in gleicher Nacht vor einer Kneipe an der Windstraße gekommen. Hier wurde ein 24-jähriger Mann von zwei unbekannten Männern attackiert. Die aus einer Gruppe agierenden Täter schlugen und traten auf das Opfer ein. Auch der 24-Jährige hat sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben müssen. Die unbekannten Personen waren dunkel gekleidet.

Ob es sich bei den Vorfällen um die gleichen Täter handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

