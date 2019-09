Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Straßenraub

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.09.2019) einen Tatverdächtigen festgenommen, der am Samstag, den 17.08.2019 einen 23-Jährigen ausgeraubt haben soll (siehe Pressemitteilung vom 17.08.2019). Umfangreiche Ermittlungen brachten Kriminalpolizisten auf die Spur des 16 Jahre alten Tatverdächtigen, der bereits aufgrund einschlägiger Vortaten polizeibekannt war. Ein Richter erließ Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss gegen den deutschen Staatsbürger, welche am Mittwoch vollzogen wurden.

