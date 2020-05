Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Exhibitionist festgenommen, Einbrüche, erfolgreiche Vermisstensuche, Raser erwischt

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit wirtschaftlichem Totalschaden ist es am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6720 gekommen. Ein 19-jähriger VW Fox Lenker befuhr gegen 15.10 Uhr die K 6720 von Rommelsbach kommend in Richtung Sondelfingen. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm, eigenen Angaben nach, ein dunkler Audi mit Balinger Kennzeichen auf seinem Fahrstreifen entgegen, weshalb er nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen ausweichen musste. Beim anschließenden Gegenlenken kam er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sein Pkw auf die linke Fahrzeugseite kippte. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise nicht verletzt, an seinem Pkw entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Lenker des dunklen Audi entfernte sich ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen.

Münsingen (RT): Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen einen 58-Jährigen, der am Freitagnachmittag auf dem Sportgelände der Lautertalschule in Hundersingen eine 42-Jährige belästigt hat. Die 42-Jährige war gegen 13.25 Uhr von Buttenhausen in Richtung Hundersingen unterwegs, wie sie auf dem dortigen Sportplatz einen an seinem Geschlechtsteil manipulierenden Mann wahrnahm. Als der Mann sich auf sie zubewegte, flüchtete die 42-Jährige und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, welcher nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Zeugen bzw. weitere Geschädigte des Vorfalls, insbesondere eine zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad im Bereich unterwegs gewesene Frau, welche den Vorfall ebenfalls beobachtet haben dürfte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 mit dem Polizeirevier Münsingen in Verbindung zu setzen.

Eningen unter Achalm (RT): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, zwischen Eningen und Reutlingen ereignet hat. Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem VW Polo die Reutlinger Straße von Eningen kommend in Richtung Reutlingen. Im Bereich der Anschlussstelle zur Bundesstraße 312 kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr geradlinig über eine Wiesenfläche und überquerte im weiteren Verlauf beide Fahrspuren der B 312 bevor sie mit der Fahrzeugfront in die Mittelschutzplanke prallte. Im Anschluss wurde der Pkw nach rechts abgewiesen, schleuderte wiederum über beide Fahrspuren und kam nach circa 75 Metern zum Endstand. Die 51-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Da bei ihr alkoholische Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der nicht mehr fahrbereite VW Polo musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Riederich (RT): Einbruch in Spielwarenmarkt

In einen Spielwarenmarkt in der Industriestraße versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag einzubrechen. Gegen 0.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Hintertür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Als er dabei die Alarmanlage auslöste flüchtete er, ohne etwas entwendet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro beziffert. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pfullingen (RT): Von der Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der vermeintliche Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte, ist es am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6729 gekommen. Ein 43-jähriger Audi Lenker befuhr gegen 14.00 Uhr die K 6729 von Gönningen in Richtung Pfullingen. Im Bereich des Grundhofes kam diesem, eigenen Angaben nach, ein roter Kleinwagen auf seinem Fahrstreifen entgegen, weshalb er nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam der 43-Jährige in den unbefestigten Seitenstreifen, wobei ihm das Heck nach rechts ausbrach und er ins Schleudern geriet. Er kollidierte nachfolgend mit einer Richtungstafel und mehreren Leitpfosten, wodurch ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro entstand. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise nicht verletzt. Der Lenker des roten Kleinwagens entfernte sich ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/99180 mit dem Polizeirevier Pfullingen in Verbindung zu setzen.

Reichenbach (ES): Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Nach einer Alarmauslösung auf dem Gelände einer Autoverwertung in der Heinrich-Otto-Straße konnten am Freitagabend im Verlauf der nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen drei tatverdächtige Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen werden. Um 23.15 Uhr wurde der Polizei von der verantwortlichen Alarmfirma mitgeteilt, dass sich unbefugte Personen auf dem Firmenareal befinden würden. Nach der Anfahrt von mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten auf dem Firmengelände selbst zunächst keine Personen mehr festgestellt werden. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 21, 40 und 60 Jahren wurden schließlich in Tatortnähe aufgespürt und vorläufig festgenommen. Bei den Eisatzmaßnahmen wurden die Beamten am Boden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Ob die Tatverdächtigen tatsächlich etwas entwendeten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tübingen (TÜ): Erfolgreiche Vermisstensuche

Aufgrund von zwei vermissten Kinder ist es am Freitagabend in Tübingen zu einer größeren Suchaktion gekommen. Die besorgten Eltern meldeten gegen 17.30 Uhr der Polizei, dass sie ihre seit circa 4 Stunden zum Spielen im Freien befindlichen Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren trotz eigener, intensiver Suchmaßnahmen nicht mehr auffinden können. Auf Grund dessen wurde neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen auch der Polizeihubschrauber zur Suche nach den Kindern eingesetzt. Die Beiden konnten gegen 19.00 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung in Tübingen angetroffen und wohlbehalten ihren Eltern übergeben werden.

Albstadt (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Am frühen Samstagmorgen hat der Lenker eines VW-Passat einen Verkehrsunfall verursacht, bei welchem er und sein Beifahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 23-Jährige war gegen 02.40 Uhr auf der Bundesstraße 463 von Albstadt-Ebingen in Richtung Albstadt-Lautlingen unterwegs als er infolge unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet der Pkw in den Straßengraben und überschlug sich. Da sich der 27-jährige Beifahrer nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, musste er von der alarmierten Feuerwehr geborgen werden. Beide Insassen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeuglenker Alkoholeinwirkung festgestellt werden. Ein hierauf durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von circa 1 Promille, weshalb nach Entnahme einer Blutprobe der Führerschein einbehalten wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 EUR. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Balingen (ZAK): Raser erwischt

Mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot muss ein 18-jähriger Fahranfänger rechnen, welcher von Beamten des Verkehrsdienstes Balingen am Freitagabend im Rahmen einer Verkehrsüberwachung mit einem Videofahrzeug auf der Bundesstraße 27 zwischen Balingen und Tübingen festgestellt werden konnte. Der 18-Jährige, welcher mit einem Mercedes CLA unterwegs war, fiel den Beamten bereits auf Höhe Bisingen auf als er statt der erlaubten 100 km/h mit circa 140 km/h unterwegs war. Anschließend beschleunigte er sein Fahrzeug bis zu Spitzenwerten von über 240 km/h obwohl in diesen Streckenabschnitten nur 120 km/h bzw. 130 km/h erlaubt sind. Nachdem die Beamten den Verkehrsrowdy angehalten hatten, stellten sie fest, dass er erst seit sechs Wochen im Besitz eines Führerscheines ist.

