Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeledungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand einer Moorfläche

Am Sonntag, den 16. Juni 2019, gegen 12.00 Uhr, kam es an der Hülsberger Straße zum Brand einer kleinen Moorfläche. Zunächst war aus bislang ungeklärter Ursache ein Baumstumpf in Brand geraten, wodurch eine angrenzende fünf Quadratmeter große Moorfläche in Brand geriet. Durch die freiwillige Feuerwehr Bösel konnte der Brand gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

