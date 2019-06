Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Ramsloh - Vermisster wieder da

Cloppenburg/Vechta (ots)

Der seit Pfingstmontag, 10. Juni 2019, vermisste 57-jähriger Ramsloher konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Samstagabend, 15.06.2019 gegen 19:45 Uhr, durch eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe wohlbehalten in Ramsloh in einem alten, unbewohnten Gebäude an der Ostermoorstraße angetroffen werden. Der Mann klagte lediglich über Nahrungs- und Flüssigkeitsmangel und wurde deshalb durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung zur Begutachtung seines Gesundheitszustandes dem Krankenhaus Friesoythe zugeführt.

