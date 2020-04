Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 23-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft (Plochingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Plochingen (ES):

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Plochingen gegen einen einschlägig polizeibekannten 23-Jährigen. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ein junger Mann hatte gegen 8.45 Uhr eine geöffnete Praxis in der Eisenbahnstraße betreten und sich unbemerkt in einem Büro des Arztes eingeschlichen. Dort wurde er jedoch von dem Arzt ertappt. Beim Versuch, den Mann festzuhalten, kam es zu einem Gerangel in dessen Verlauf dieser den Arzt durch Schläge und Bisse verletzte. Durch einen Sprung aus dem Fenster gelang dem Täter zunächst die Flucht. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige von den alarmierten Einsatzkräften jedoch noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Einen zuvor aus dem Büro gestohlenen, mehrere hundert Euro teuren Ring, hatte er noch bei sich.

Der ungarische Staatsangehörige, der hier keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Mittwochnachmittag der Haftrichterin des Amtsgerichts Esslingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (rn)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell