Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angebranntes Essen; Rollerfahrer schwer gestürzt

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Angebranntes Essen

Angebranntes Essen hat am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz der Rettungskräfte in Jesingen gesorgt. Gegen 16.10 Uhr drang Rauch aus einem Einfamilienhaus in der Kapellenstraße, worauf Zeugen die Feuerwehr verständigten. Töpfe mit Essen hatten auf eingeschalteten Herdplatten Feuer gefangen und die Flammen waren auf das Inventar und die Rückwand am Herd übergegangen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand in der Küche rasch gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten verhindert werden. Im Anschluss mussten die nicht betroffenen Räume lediglich belüftet werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften ausgerückt. Eine Bewohnerin musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Schaden auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Burladingen (ZAK): Rollerfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat der Lenker eines Kraftrads bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der K 7161 erlitten. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger auf seinem Motorroller der Marke Sym die Kreisstraße von Salmendingen herkommend in Richtung Melchingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Wiese. Der 52-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Sein Roller, an dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

