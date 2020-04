Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand (Balingen)

Reutlingen (ots)

Balingen-Bittelbronn (ZAK): Fahrzeugbrand

Bei Schweißarbeiten ist am Mittwochmittag im Henstetter Weg ein VW Golf in Flammen aufgegangen. Der Fahrzeugbesitzer war gegen 12.45 Uhr am Unterboden seines Autos mit Schweißarbeiten beschäftigt. Vermutlich durch die dabei entstandene Hitze oder eine abspringende Schweißperle geriet der Fahrzeuginnenraum in Brand. Der Besitzer ließ den Wagen sofort von der Hebebühne herunter, alarmierte die Feuerwehr und begann mit ersten Löschversuchen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Leider ließ sich nicht mehr verhindern, dass der Fahrzeuginnenraum vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

