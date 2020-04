Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall in Reutlingen, Küchenbrand in Altbach und Oberboihingen

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung der Abfahrt Reutlingen-West in die Carl-Zeiss-Straße entstanden ist. Ein 38-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem BMW auf der B 28 von Reutlingen in Richtung Tübingen unterwegs und verließ die Bundesstraße an der Abfahrt Reutlingen-West. An der Einmündung in die Carl-Zeiss-Straße hielt er zunächst an, übersah dann aber beim Anfahren einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Toyota. Dessen 54 Jahre alte Fahrerin versuchte noch, durch eine Notbremsung und Ausweichen einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Während der BMW fahrbereit blieb, wurde der Toyota so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Altbach (ES): Dunstabzugshaube in Brand geraten

Ein technischer Defekt an einer Dunstabzugshaube dürfte die Ursache eines Brandes sein, der am Dienstagmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Esslinger Straße geführt hat. Kurz vor zwölf Uhr waren zwei 45 und 68 Jahre alte Bewohnerinnen beim Kochen, als sie Brandgeruch und anschließend Rauch sowie Flammen aus der Beleuchtung ihrer Abzugshaube bemerkten. Ein hinzugerufener 58 Jahre alter Hausbewohner konnte das Feuer rasch löschen, musste im Anschluss aber durch den Rettungsdienst mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Nachdem die alarmierte Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 48 Rettungskräften im Einsatz war, die Brandstelle überprüft hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (rn)

Oberboihingen (ES): Küchenbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich einer Verteilerdose ist es am Dienstagmittag zu einem Küchenbrand in Oberboihingen gekommen. Gegen 12.43 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in der Friedhofstraße Brandgeruch aus ihrer Küche und stellte beim Nachschauen fest, dass es hinter der Spülmaschine stark rauchte. Daraufhin verständigte die Frau die Feuerwehr. Diese rückte mit mehreren Abteilungen an den Brandort aus und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Zudem kam der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Ersten Schätzungen nach war ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell