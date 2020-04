POL-RT: Einbrüche; Radfahrer verunglückt; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrände; Pedelec-Fahrer nachträglich verstorben

Polizeipräsidium Reutlingen

Bad Urach (RT): In Büro eingebrochen

In das Büro einer sozialen Einrichtung in der Münsinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 18.45 Uhr und 7.30 Uhr schlug der Einbrecher eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort hebelte er eine weitere Türe auf und durchsuchte die Räume. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er derzeitigen Erkenntnissen nach auf einen kleineren Bargeldbetrag, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Aufwändige Bergung eines verunglückten Radfahrers

Knapp zwei Stunden hat die aufwändige Bergung eines verunglückten Radfahrers am Montagnachmittag im Siebenmühlental zwischen Stetten und Waldenbuch gedauert. Der 23-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike einen abschüssigen, unebenen Hang im Waldgebiet zwischen der Kochenmühle und der Schlösslesmühle. Hierbei kam er zu Fall, zog sich eine schwere Fußverletzung zu und konnte nicht mehr aufstehen. Drei Frauen hörten gegen 14.30 Uhr die Hilferufe des Mannes, begaben sich zu ihm und verständigten über Notruf den Rettungsdienst. Zwei der Passantinnen liefen anschließend zu einem etwa 350 Meter entfernten Waldweg, um die Rettungskräfte einzuweisen. Die dritte Frau blieb so lange bei dem Verunglückten. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der Verletzte auf einer Trage von den Rettungskräften, den Polizeibeamten und einem Passanten durch das Dickicht bis zum Rettungswagen getragen werden. Gegen 16.20 Uhr wurde er ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Kirchheim/ Teck (ES): Unfall zwischen Radfahrern

Am Montagabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf dem Geh- und Radweg entlang der B 297 gekommen. Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 32-Jährige auf ihrem E-Bike die Strecke von Schlierbach kommend in Richtung Kirchheim. Auf gerader Strecke fuhr ihr, aus bislang ungeklärter Ursache, ein 67-jähriger E-Bike-Fahrer von hinten ins Rad. Beide Lenker kamen anschließend zu Fall und schlitterten mehrere Meter über den Radweg. Die 32-Jährige wurde dabei leicht, der 67-jährige Unfallverursacher schwer verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in Kliniken transportiert werden. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Aufgrund dessen musste die B 297 kurzzeitig voll gesperrt werden. An beiden E-Bikes entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (rn)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend im Kreuzungsbereich Echterdinger Straße / Karlstraße / Aicher Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 68-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Karlstraße in Richtung Echterdinger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Aicher Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Rennradfahrer, der die ampelgeregelte Kreuzung geradeaus von der Echterdinger Straße in die Karlstraße überqueren wollte. Der Radler stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Filderstadt nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Telefon 0711/7091-3. (cw)

Aichwald (ES): Vorfahrt missachtet

Am Montagvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Esslinger Straße/ Am Waldeck in Aichschieß gekommen. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 43-jähriger BMW-Lenker die Straße Am Waldeck in Richtung Esslinger Straße. An der dortigen Stoppstelle hielt er sein Fahrzeug zunächst an, fuhr dann allerdings in die Esslinger Straße ein und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Mercedes-Benz eines 63-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug des 63-Jährigen musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (rn)

Starzach (TÜ): Einbruch in Lagerhalle eines Golfclubs

Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist in die Lagerhalle eines Golfclubs beim Ortsteil Sulzau eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, über das Dach in die Halle in der Sommerhalde. Ersten Erkenntnissen nach nahmen die Unbekannten zwei Gehörschützer mit. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen, die am Montagmorgen an der Einmündung L 385 / L 370 zur Tübinger Straße einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein 63-jähriger Lenker eines Opel Insignia befuhr gegen 10.45 Uhr die L 385 in Richtung Rottenburg. An der Einmündung zur Tübinger Straße bog er auf der Linksabbiegespur in diese ein. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Opel Meriva einer 57-Jährigen, die auf der L 370 in Richtung Rottenburg-Weiler unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde eine 57-jährige Beifahrerin im Opel Insignia leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Der Verkehr am Einmündungsbereich wird durch eine Ampelanlage geregelt. Noch ungeklärt ist derzeit die Frage, wie die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls geschalten war, da beide Fahrzeuglenker angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Verunglückter Pedelec-Fahrer gestorben

Ergänzung zur Pressemeldung vom 27.04.2020/12.51 Uhr

Der 80-jährige Pedelec-Fahrer, der am Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, bei einem Unfall in der Nähe von Breitenholz schwer verletzt worden war, ist im Laufe des Montags seinen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, befuhr der Mann mit seinem E-Bike einen Waldweg, kam aus unbekannter Ursache nach links vom Weg ab, rutschte den Abhang hinab und prallte mit dem Kopf gegen einen Baum. Der trotz des getragenen Helms schwer verletzte Radfahrer, der zunächst von Fußgängern reanimiert und anschließend von der Feuerwehr und der Bergrettung aus dem unwegsamen Gelände gerettet worden war, wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er am Montag starb. (sm)

Ammerbuch (TÜ): Zwei Autos ausgebrannt

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in Entringen zwei Autos völlig ausgebrannt. Kurz nach ein Uhr geriet in der Lindenstraße den ersten Erkenntnissen zufolge zunächst ein VW Polo in Brand. Dieser war erst kurz zuvor am Fahrbahnrand geparkt worden. Das Feuer griff in der Folge auf einen vor dem Polo geparkten Mercedes über. Die von einem Anwohner alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten vor Ort war, löschte den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass beide Pkw völlig ausbrannten. An dem älteren Polo und dem neuwertigen Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 28.000 Euro. Der an der Fahrbahn entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge wurden vom Brandort abgeschleppt. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein technischer Defekt den Brand verursacht haben könnte. In die Ermittlungen ist auch ein Sachverständiger einbezogen. (sm)

Haigerloch (ZAK): Alkoholisiert Kontrolle über Pkw verloren

Schwere Verletzungen hat sich ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in Haigerloch zugezogen. Kurz nach zwei Uhr befuhr er mit seinem Dacia Duster die Schweizerlandstraße in Gruol ortseinwärts, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen touchierte der Pkw zunächst einen Baum und eine Straßenlaterne, wurde dadurch abgedreht und kam erst nach ca. 100 Metern in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Mit einem vorläufigen Wert von rund 1,5 Promille stand er deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Dacia, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro entstanden war, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. (sm)

Albstadt (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Ein Pkw ist am Montagnachmittag während der Fahrt in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Ein 24-Jähriger war mit einem elf Jahre alten Citroen auf der Bitzer Steige am Ortsbeginn von Ebingen unterwegs. Kurz nach 16 Uhr leuchtete eine Kontrollleuchte am Armaturenbrett auf und der Fahrer bemerkte Qualm unter seinem Fahrzeug aufsteigen. Der Mann hielt daraufhin an und sah das Feuer unter seinem Auto. Innerhalb weniger Sekunden stand das komplette Fahrzeug in Flammen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit 14 Einsatzkräften ausgerückt war, brannte der Wagen vollständig aus. Er musste im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. (ms)

