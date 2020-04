Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall auf der B 28 bei Dettingen

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen

Die B 28 musste am Montag nach einem heftigen Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen für eine längere Zeit voll gesperrt werden. Ein 45-Jähriger befuhr mit einem VW Touran um 9.18 Uhr die Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Bad Urach. Hierbei fiel das Fahrzeug mehreren Zeugen auf, da es in Schlangenlinien unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf Höhe von Dettingen langsam auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 73 Jahre alter Mercedes-Lenker erkannte die Gefahr und konnte im letzten Moment mit einem Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Er konnte aber nicht verhindern, dass sich die beiden Pkw streiften. Ein ihm nachfolgender, 81-jähriger Nissan-Lenker erkannte den Touran ebenfalls auf sich zukommen und wich ebenso aus. Sein Auto streifte jedoch mit der rechten Seite an dem VW entlang. Eine Rettungswagenbesatzung kam unmittelbar nach dem Unfall an die Unglücksstelle und konnte sofort Erste Hilfe leisten sowie Verstärkung anfordern. Neben mehreren Notarzt-/ und Rettungswagen kam die Feuerwehr an die Unfallstelle, da die Fahrzeuginsassen zum Teil eingeklemmt waren. Alle Fahrer mussten zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden. Zudem waren alle Pkw nicht mehr fahrbefreit. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 28 bis kurz vor elf Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell