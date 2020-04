POL-RT: Einbrüche; Verkehrsteilnehmer angegangen und Polizeibeamten angegriffen; Mehrere Verkehrsunfälle; Brände; Motorradkontrollen; Löwenskulptur gestohlen; Mutmaßlicher Gartenhausaufbrecher geschnappt

Polizeipräsidium Reutlingen

Diebstahl aus Gartenhäusern

Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 13.50 Uhr, haben unbekannte Täter aus mehreren Gartenhäusern im Wohngebiet Römerschanze und den Ortsteilen Orschel-Hagen sowie Reicheneck Gegenstände gestohlen. Im Wohngebiet Römerschanze überkletterten die Diebe die Zäune zweier Grundstücke und verschafften sich im Anschluss Zutritt zu den Gartenhäusern. Teilweise mussten sie dazu angebrachte Schlösser mit einem Werkzeug durchtrennen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge und alkoholische Getränke im Wert von etwa 200 Euro. Auch in Orschel-Hagen und Reicheneck brachen die Täter die Schlösser zweier Gartenhäuser auf, ehe sie daraus Spraydosen und Gartenwerkzeug entwendeten. Der dabei entstandene Schaden wird mit etwa 350 Euro beziffert. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): Verkehrsteilnehmer angegangen und Polizeibeamten angegriffen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 37-Jährigen, der am Sonntagabend vorläufig festgenommen werden musste. Kurz nach 20.30 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass an der Auffahrt zur B 28 zwei Männer versucht hatten, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Der 37-Jährige hatte den derzeitigen Ermittlungen zufolge auf die Motorhaube eines Pkw einer jungen Frau eingeschlagen, die an der rot zeigenden Fußgängerampel in der Auchtertstraße angehalten hatte. Dabei wurde die Motorhaube beschädigt. Kurz danach konnte der Verdächtige von einer Streifenwagenbesatzung gesichtet und nach kurzer Flucht noch in der Auchtertstraße festgehalten werden. Dabei schlug der 37-Jährige unvermittelt einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht, bevor er unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden konnte. Während des Einsatzes beleidigte und bespuckte der Verdächtige die Beamten. Zwei Messer, die der mutmaßlich alkoholisierte Mann bei sich trug, wurden beschlagnahmt. Aufgrund seines psychischen Zustands musste der Beschuldigte in eine Fachklinik eingeliefert werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, die von dem Verdächtigen oder einem möglicherweise anwesenden Komplizen angegangen wurden und einen Schaden an ihrem Pkw zu beklagen haben, werden gebeten, sich unter 07123/9240 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (ak)

Trochtelfingen (RT): Großeinsatz wegen Verkehrsunfall mit brennendem Lkw

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen, gegen acht Uhr, auf der B 313 bei Trochtelfingen gekommen. Dabei ging ein mit Gasflaschen beladener Lkw mit Anhänger in Flammen auf, die in der Folge auch auf ein angrenzendes Waldstück übergriffen. Der 39-jährige Lastwagenfahrer erlitt wie bislang bekannt mittelschwere Verletzungen.

Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge war der Mann von Gammertingen in Richtung Engstingen unterwegs und geriet dabei am Ortsende von Trochtelfingen mit dem Gespann offenbar aufgrund einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur. Dort streifte der Gliederzug einen entgegenkommenden Laster, der von einem 45-Jährigen gelenkt wurde, und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann kippte auf die Seite und fing Feuer, worauf eine noch unbekannte Anzahl der geladenen Gasflaschen explodierte. Der 39-Jährige, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand mittelschwer verletzte und im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, hatte die Fahrerkabine selbständig verlassen können. Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf ein angrenzendes Waldstück über, konnten aber durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr an einem weiteren Ausbreiten gehindert werden. Auf das Löschen der offenen Brände folgte die weitere Kühlung des Lkw und die Bekämpfung einzelner Glutnester. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen aus der Luft war neben den zahlreichen Rettungs- und Einsatzkräften am Boden auch ein Polizeihubschrauber an die Unfallstelle angefordert worden. Allein die Beschädigungen an den Fahrzeugen und der Fahrbahn dürften sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf rund 150.000 Euro belaufen. Der Flurschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Bundesstraße musste unmittelbar nach dem Unfall zwischen dem Ortsbeginn von Mägerkingen und dem Industriegebiet Haid voll gesperrt werden. Aktuell dauern die Bergungsarbeiten und die Vollsperrung der B 313 zwischen der Ortsmitte von Trochtelfingen und Haid noch an. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Wann der Streckenabschnitt aufgrund der durch den Brand entstandenen, massiven Fahrbahnbeschädigungen anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, lässt sich noch nicht abschätzen. (mr)

Pliezhausen (RT): In die Leitplanke gefahren

Ein Unfallverursacher musste am frühen Sonntagmorgen seinen Führerschein abgeben, nachdem er übermüdet in die Leitplanke gefahren ist. Der 29-Jährige war gegen 5.45 Uhr mit einem 1er BMW auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs. Seinen Angaben nach kam er bei Pliezhausen aufgrund seiner Müdigkeit von der Fahrbahn ab und krachte mehrmals in die rechtsseitig verlaufende Leitplanke. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. (ms)

Lichtenstein (RT): Zwei Unfälle verursacht

Ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro ist bei zwei Verkehrsunfällen am Samstagnachmittag entstanden, die ein Pkw-Lenker kurz hintereinander verursacht hat. Der 29-Jährige war mit einem Ford Fiesta gegen 15.50 Uhr auf der Baumgartenstraße unterwegs und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Mondeo. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Siemensstraße weiter. Auf Höhe der Einmündung Daimlerstraße krachte der Fahrer vermutlich ungebremst auf einen ebenfalls am Straßenrand abgestellten Opel Corsa, der noch gegen den davorstehenden Smart geschoben wurde. Der 29-Jährige musste aufgrund einer medizinischen Ursache im Anschluss von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Ford Fiesta falsche Kennzeichen angebracht waren. Zudem konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (ms)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag einer der Biker schwer verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 53 und 56 Jahren waren gegen 15.45 Uhr hintereinander auf der K 6744 von Upflamör kommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. Der vorausfahrende 53-Jährige verringerte dabei aufgrund einer Person am Straßenrand seine Geschwindigkeit, worauf der 56-Jährige aufgrund Unachtsamkeit mit seiner Ducati ins Heck der BMW fuhr und zu Boden stürzte. Während der BMW-Lenker unverletzt blieb, musste der Unfallverursacher mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Ein Rettungshubschrauber, der ebenfalls zur Unfallstelle angefordert worden war, musste zum Transport des Verletzten nicht eingesetzt werden. An den beiden Zweirädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Ducati wurde abgeschleppt. (mr)

Bad Urach (RT): Kontrolle über Sportwagen verloren

Hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag in der Hülbener Steige ereignet hat. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Lotus Elise die Steige von Hülben kommend abwärts in Richtung Bad Urach. In einer S-Kurve verlor der Pkw-Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden am Sportwagen fiel mit rund 20.000 bis 25.000 Euro aber erheblich aus. Zusätzlich entstand an der Leitplanke Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Lotus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn an die Unfallstelle. (sm)

Neckartenzlingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Am Sonntagnachmittag hat sich bei Neckartenzlingen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ereignet. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 15 Uhr befuhr eine 37 Jahre alte Frau mit einem Tesla die Auffahrt zur B 312 in Richtung Metzingen und krachte dabei ins Heck eines an der Einmündung verkehrsbedingt stehenden VW Tiguan einer 31-Jährigen. Durch den Aufprall löste am Tesla das Airbag-System aus, außerdem rollte der Wagen noch mehrere Meter rückwärts auf einen nachfolgenden Peugeot. Die VW-Lenkerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle ambulant versorgt. Bis auf den Tesla, der abgeschleppt werden musste, blieben die übrigen Pkw fahrbereit. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim/Teck sucht unter der Telefonnummer 07021/501-0 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagmittag auf der L 1200 eine Motorradfahrerin verletzt worden ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die 51 Jahre alte Bikerin mit ihrer BMW gegen 12.10 Uhr von Weilheim in Richtung Neidlingen unterwegs und setzte kurz nach der Abzweigung nach Hepsisau zum Überholen eines Mercedes GLA an. Dessen 48-jährige Fahrerin hatte jedoch unmittelbar davor mit dem Abbiegen nach links in den Langwiesenweg begonnen, sodass die Zweiradfahrerin frontal mit dem linken Heck des Pkw kollidierte. Dabei wurde die Frau über den Lenker hinweg auf den Kofferraum des Mercedes geworfen und kam anschließend auf dem Asphalt zum Liegen. Sie musste in der Folge mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen dürfte, wurden abgeschleppt. (mr)

Plochingen (ES): Brand in Garage

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Plochingen geführt. Kurz nach 21 Uhr bemerkten Anwohner Rauch aus ihrer Garage in der Hindenburgstraße. Noch bevor die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften angerückt war, hatten die Brandentdecker das Feuer in der Garage und an dem darin befindlichen Fahrzeug bereits gelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

An der Einmündung Marktstraße/ Metzinger Straße in Bonlanden ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 75-jährige Lenker eines Renault Modus die Marktstraße in Richtung Metzinger Straße. Im Bereich der Einmündung übersah er eine 70-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, die Marktstraße zu überqueren. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Fußgängerin verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Sachschaden entstand nicht. (rn)

Beuren (ES): Motorradfahrer gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein 27-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 1210 zwischen Owen und Beuren ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war gegen 16.40 Uhr mit seiner Honda auf der Landesstraße in Richtung Beuren unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrernder 59-Jähriger mit seinem Motorroller Peugeot verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Bei der nachfolgenden Notbremsung überbremste der 27-Jährige, sodass sein Vorderrad blockierte und er auf die Fahrbahn stürzte. Dort schlitterte der Biker weiter, bis er nach mehreren Metern auf der dortigen Verkehrsinsel zum Liegen kam. Sein Motorrad rutschte im weiteren Verlauf gegen den Roller, dessen Fahrer dabei ebenfalls stürzte. Während der Rollerfahrer unverletzt blieb, musste der Honda-Fahrer vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in die Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck-Jesingen (ES): Container aufgebrochen

In einen Werkzeug- und einen Aufenthaltscontainer auf einer Baustelle in der Naberner Straße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, fünf Uhr, verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu den beiden Containern und ließen daraus mehrere Werkzeugmaschinen wie Bohrmaschinen, Akku-Schrauber und Fernbedienungen von Kränen mitgehen. Im gleichen Zeitraum brachen möglicherweise die Gleichen Unbekannten auf einer unweit gelegenen Baustelle in der Verlängerung der Tannenbergstraße ebenfalls einen Werkzeugcontainer auf und ließen daraus eine Motorsäge und eine Flex mitgehen. Das Polizeirevier Kirchheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wernau / Notzingen (ES): Gefährlich überholt und verunglückt (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 22-Jährigen, der am Samstagabend zwischen Wernau und Notzingen mehrfach äußerst riskant überholt und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann kurz nach 19 Uhr mit seinem blauen Ford Focus von Wernau in Richtung Notzingen unterwegs. Hierbei überholte er zunächst trotz Gegenverkehrs den Pkw einer Frau und zog unmittelbar vor deren Auto wieder auf die rechte Spur. Anschließend soll er so schnell in den Kreisverkehr eingefahren sein, dass er fast die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Auf der weiteren Fahrt soll der 22-Jährige auf der Ötlinger Straße wiederum trotz Gegenverkehrs noch weitere Fahrzeuge überholt haben. Da er nach einem Überholvorgang derart scharf auf die rechte Fahrbahn einlenken musste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse, kam noch einmal auf die Fahrbahn zurück, um in der Folge wiederum nach links von der Fahrbahn abzukommen und auf einem Feld stehen zu bleiben. Hierbei beschädigte er zwei Leitpfosten. Nichtsdestotrotz beschleunigte der später ermittelte 22-Jährige sein Auto erneut und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Notzingen. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen und Geschädigten, die durch die rücksichtslosen Überholmanöver des Ford-Fahrers gefährdet wurden. Telefon 07021/501-0. (sm)

Neuffen (ES): Etliche Motorradfahrer beanstandet

Bei Kontrollen des Durchfahrtsverbots für Motorräder in der Neuffener Steige sind am Wochenende zahlreiche Motorradfahrer beanstandet worden. Die Polizei überwachte zu verschiedenen Tageszeiten das an Samstagen, Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot für Motorräder. Sage und schreibe insgesamt 86 Motorradfahrer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil sie das Durchfahrtsverbot missachtet hatten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. (sm)

Lenningen (ES): Gestürzter Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend zugezogen. Der 32-Jährige fuhr kurz nach 18.15 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße 1247 von Schopfloch kommend in Richtung Wiesensteig. In dem kurvigen Straßenverlauf kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung, streifte einen Leitpfosten, rutschte einige Meter weiter zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Liegen. Der Biker erlitt durch den Sturz so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An der Kawasaki entstand Totalschaden von rund 5.000 Euro. Da aus dem Kraftrad Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr Schopfloch gereinigt werden. (sm)

Ammerbuch (TÜ): Lebensgefährlich verletzter Pedelec-Fahrer

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntagnachmittag in der Nähe von Breitenholz erlitten. Er befuhr mit seinem E-Bike einen Waldweg in der Nähe der Burg Müneck, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links vom Weg abkam, etwa fünf Meter den unbefestigten Abhang hinabrutschte und mit dem Kopf gegen einen Baum prallte. Ein Fußgänger, der den Verunglückten entdeckte, trug ihn mit Hilfe eines weiteren Fußgängers den Abhang wieder hinauf. Da der 80-Jährige nicht mehr atmete und kein Pulsschlag spürbar war, führten die beiden Helfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch. Der trotz des getragenen Helms schwer Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Zur aufwändigen Rettung des Verletzten und Bergung des Pedelecs waren die Feuerwehr Ammerbuch und auch die Bergrettung im Einsatz. (sm)

Starzach-Bierlingen (TÜ): Löwenskulptur gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine etwa 100 x 60 Zentimeter große und massive Löwenskulptur aus Gussbeton haben Unbekannte in der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, aus einem Garten in der Hauptstraße gestohlen. Vermutlich im Laufe der Nacht schafften die Diebe die mindestens 100 Kilogramm schwere Skulptur weg. Dabei dürften mehrere Personen und möglicherweise auch ein Transporter oder ein Anhänger notwendig gewesen sein, weshalb das Polizeirevier Rottenburg hofft, dass die Täter beobachtet wurden. Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-230. (cw)

Rangendingen-Höfendorf (ZAK): Mutmaßlicher Gartenhausaufbrecher geschnappt

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 49-Jährigen. Der einschlägig polizeibekannte Mann steht im dringenden Verdacht für mindestens vier versuchte bzw. vollendete Einbrüche in Gartenhäuser und Schuppen in den letzten Wochen im Bereich Höfendorf verantwortlich zu sein. Am frühen Samstagmorgen, kurz nach ein Uhr wurde die Polizei von aufmerksamen Gartenhausbesitzern alarmiert. Diese hatten sich über Nacht auf ihren Grundstücken aufgehalten und den Verdächtigen bemerkt, der sich im Bereich Oberer Gärten auffällig verhielt. Sie konnten den Mann festhalten und den Polizeibeamten übergeben. Bei seiner nachfolgenden Durchsuchung wurde diverses mutmaßliches Einbruchswerkzeug aufgefunden und beschlagnahmt, dass der Beschuldigte mit sich führte. Er wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Morgens wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

