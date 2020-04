Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand geleistet, Brände, Einbruch, erfolgreiche Vermisstensuche

Bei Kontrolle Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

In den frühen Morgenstunden des Sonntages wurden Beamte des Polizeireviers Reutlingen zu einer Ruhestörung in die Innenstadt, Bereich Westbahnhof gerufen. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen gingen mehrere Personen flüchtig. Bei drei noch anwesenden Personen wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass diese mehrere Spraydosen und Graffitibilder mit sich führten. Bei der Festnahme wehrte sich ein 35-Jähriger derart massiv, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Hierbei versuchte dieser mehrfach nach einem Beamten mit dem Fuß zu treten. Des Weiteren beleidigte der Aggressor die eingesetzten Beamten mit hier nicht näher zitierfähigen Worten. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Reutlingen (RT): Gartenhütte vollständig niedergebrannt

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei ein größerer Brand in unmittelbarer Nähe des Scheibengipfeltunnels gemeldet. Wie sich sehr schnell herausstellte, war aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenhaus im Gewann Oberes Burgholz in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Das Gartenhaus brannte vollständig nieder. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren 10000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Reutlingen und Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Engstingen (RT): Drei Fahrzeuge durch Feuer zerstört

Am Samstagmittag gerieten auf einem Firmengelände im Industriegebiet Engstingen-Haid ein Stück Wiese und drei Fahrzeuge in Brand. Kurz nach 12:00 Uhr stellten zwei Radfahrer einen brennenden Mercedes-Benz Transporter auf dem Gelände fest und verständigten sofort den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei standen bereits zwei nebeneinander geparkte "Sprinter" in Flammen. Ein danebenstehender PKW-Anhänger wurde zusätzlich durch das Feuer beschädigt. Im Zuge der ersten Brandermittlungen wurde festgestellt, dass unweit der Parkplätze eine Stahlbox stand, in welcher der Firmeninhaber am Vormittag Holzabfälle verbrannte. Vermutlich sorgten Resthitze oder Funkenflug dafür, dass die Wiesenfläche daneben in Brand geriet. An deren Ende stand eine Holzpalette, welche dem Feuer genug Nahrung bot, dass es auf die Fahrzeuge übergreifen konnte. Die beiden neuwertigen Firmenfahrzeuge und der Anhänger wurden dabei mitsamt ihrem Inhalt zerstört. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 85.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Engstingen war mit 5 Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu löschen, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Die weiteren Brandermittlungen werden durch das Polizeirevier Pfullingen geführt.

Esslingen (ES): Müllcontainer angezündet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.53 Uhr brannte in der Richard-Hirschmann-Straße ein mit hauptsächlich Papier gefüllter Müllrollcontainer lichterloh. Ein Zeuge beobachtete, wie bei Brandausbruch eine unbekannte männliche Person von diesem Container in Richtung gegenüberliegendem Schulgelände davonrannte. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte der Zeuge, gemeinsam mit zwei weiteren bislang unbekannten Zeugen, weitere Müllcontainer von dem brennenden Container wegschieben, so dass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. An dem komplett abgebrannten Müllcontainer entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990330 um Hinweise. Insbesondere werden die beiden unbekannten Helfer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Kirchheim /T. (ES): Einbruch in Autohaus

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde ein Einbruch in einen Autohandel in Kirchheim unter Teck festgestellt. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zutritt in einen Autohandel. Der oder die Täter durchsuchten den Büroraum und entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel. Lediglich zwei vor Ort befindliche Fahrzeuge wurden geöffnet und durchsucht, aber nichts entwendet. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Erfolgreiche Vermisstensuche

Ein gutes Ende hat am Samstagnachmittag die Suche nach einem 17-Jährigen Mädchen in Tübingen genommen. Das mit Down-Syndrom lebende Mädchen hatte mittags ihr Elternhaus verlassen und war bis zum frühen Abend nicht nach Hause gekommen, sodass von einer hilflosen Lage ausgegangen werden musste. Zahlreiche Streifen der Polizeireviere Tübingen und Reutlingen, Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber suchten daraufhin nach der Vermissten Person. Diese wurde gegen 19 Uhr im Tübinger Stadtgebiet aufgefunden und konnte im Anschluss wohlbehalten wieder ihrer Mutter übergeben werden.

