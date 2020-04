POL-RT: gestürtzter Mountainbiker und Motorradfahrer, vor Polizei geflüchtet (Zeugenaufruf), Brand, Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Reutlingen

Pfullingen (RT): Verletzter Mountainbiker

Am Verbindungsweg von der Wanne in Richtung Maustäle ist es am Freitag gegen 18.35 Uhr zu einem Unfall mit einem Mountainbiker gekommen. Der Radfahrer befuhr den Weg abwärts und stürzte ohne Fremdbeteiligung. Der Grund hierfür dürfte der laubbedeckte Waldweg gewesen sein, auf dem er ins Rutschen geriet und den Abhang hinunterstürzte. Beim Sturz wurde er zum Glück nur leicht verletzt. Da zunächst das Ausmaß der Verletzungen nicht bekannt war, wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Verletzte musste von der Bergwacht geborgen werden und konnte im Anschluss mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Münsingen (RT): Mit Motorrad gestürzt

Bei einem Unfall auf der Seeburger Steige (B 465) ist am Freitagmittag eine Sozia-Fahrerin leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger war gegen 12.55 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Bad Urach unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve zu Fall. Der Motorradfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Seine 17-jährige Mitfahrerin zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Besitzer von der Unfallstelle entfernt.

Nürtingen (ES): Mit Motorroller vor Polizei geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am späten Freitagabend ist der Fahrer eines Motorrollers geflüchtet, als er in der Neuffener Straße einen Streifenwagen erblickte. Die Polizeistreife war gegen 23.14 Uhr im Bereich der Kreuzung Neuffener Straße/Steinengrabenstraße unterwegs, als sie einen Rollerfahrer sahen, der auf der Neuffener Straße fuhr, nach rechts in die Steinengrabenstraße abbog und beim Erkennen des Streifenwagens sein Fahrzeug stark beschleunigte. Die Beamten versuchten den Fahrer zunächst mittels Schriftzug "Stopp Polizei" anzuhalten, dieser missachtete allerdings mehrfach alle Haltezeichen. Der Rollerfahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter über die Oberboihinger Straße und Säerstraße. Die Streife versuchte dem Roller mit eingeschaltenen Sondersignalen zu folgen. Im Bereich der Rümelinstraße fuhr dieser bei Rot über die Kreuzung und überholte im weiteren Verlauf unerlaubterweise andere Fahrzeuge. Zeitweise war der Flüchtige mit deutlich über 100km/h im Stadtgebiet unterwegs. Schließlich konnte der Rollerfahrer in der Tiefenbachstraße unerkannt flüchten. Auch ein Polizeihubschrauber, der zufällig im Bereich Nürtingen unterwegs war, beteiligte sich neben weiteren Streifenwagenbesatzungen noch erfolglos an der Suche nach dem Rollerfahrer. Der Grund für die Flucht ist bislang unklar. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an. Der Mann war circa 180 cm groß, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Helm. Er war unterwegs mit einem schwarzen Roller der Marke Piaggio. Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen und Personen, die möglicherweise durch den Rollerfahrer gefährdet wurden, sich unter Telefon 07022/92240 zu melden.

Mössingen (TÜ): Schaltkasten in Brand geraten

Ein ausgelöster Alarm in einem Gebäude hat am frühen Samstag in der Wilhelmstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 00.48 Uhr alarmierte eine Nachbarin die Polizei, nachdem sie durch den Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden war. Die Feuerwehr, welche mit einem Löschzug und 24 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand schnell löschen. Wie sich herausstellte, war ein Schaltkasten eines Räucherofens der dortigen Metzgerei vermutlich aufgrund einer technischen Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, gekommen. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Schalksburgstraße in Dürrwangen und bog nach links in die Ebinger Straße ein. Hier beschleunigte er seinen hochmotorisierten Porsche zu stark, verlor im Ausgang einer leichten Rechtskurve die Kontrolle, kam ins Schleudern und prallte in der Folge gegen eine Stützmauer. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen, prallte während der Drehung nochmals dagegen und kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Am dem Pkw entstand mindestens 40.000 Euro Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

