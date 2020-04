Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auffahrunfall; Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen unterwegs; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Reutlingen (ots)

Drei Beteiligte bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagmorgen auf der Stuttgarter Straße ereignet. Kurz nach 8.30 Uhr bremsten mehrere Fahrzeuge vor dem Kreuzungsbereich mit der Straße Am Heilbrunnen aufgrund einer auf Rot schaltenden Ampel ab, worauf ein 29-jähriger VW Golf-Lenker mit seinem Wagen ins Heck eines VW Tiguan krachte und diesen noch auf den Mercedes eines 61 Jahre alten Mannes schob. Der 61-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den drei Pkw dürfte sich der Blechschaden auf insgesamt rund 11.000 Euro belaufen. Der Golf und der Tiguan mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen unterwegs

Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Donnerstagabend gegen einen 21-Jährigen, der gegen 21.30 Uhr in der Unteren Steinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden ist. Bei der Überprüfung ergaben sich bei dem Motorroller-Lenker Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung, was durch einen vorläufigen Test bestätigt wurde. In der Folge fanden die Beamten bei dem Mann auch eine kleinere Menge Cannabis. Außerdem stellte sich heraus, dass der 21-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste im weiteren Verlauf eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen versammelten sich mehrere Personen, die offensichtlich dem Umfeld des 21-Jährigen zuzurechnen sind, vor dem Polizeirevier in der Dettinger Straße und tätigten polizeifeindliche Aussagen. Der Gruppe wurden entsprechende Platzverweise ausgesprochen. (mr)

Wendlingen (ES): Exhibitionist beleidigt und bespuckt Polizeibeamte

Ein deutlich alkoholisierter und polizeibekannter 33-Jähriger, der sich am Freitagmittag auf einem Parkplatz am Bahnhof Wendlingen entblößt haben soll, hat gegen die einschreitenden Polizeibeamten heftig Widerstand geleistet. Zeugen hatten der Polizei gegen 14 Uhr gemeldet, dass sich ein Mann in der Heinrich-Otto-Straße selbst befriedigt. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Beamten beleidigte der aggressive 33-Jährige die Einsatzkräfte und spuckte in deren Richtung. Er musste daher zu Boden gebracht und geschlossen werden. Dagegen widersetzte er sich heftig und versuchte weiterhin, die Beamten zu bespucken. Bei der Maßnahme verletzte sich ein Beamter leicht im Gesicht. Der 33-Jährige wurde in der Folge in eine Gewahrsamszelle gebracht und wird nach richterlicher Anordnung dort die folgende Nacht verbringen müssen. Außerdem wird er wegen exhibitionistischer Handlungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

