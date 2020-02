Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tulpensonntagsumzüge witterungsbedingt größtenteils abgesagt - Bilanz der Polizei (Stand 16:30 Uhr)

Kreis Kleve (ots)

Am Tulpensonntag (23. Februar 2020) fielen die Karnevalszüge in Emmerich, Kevelaer-Twisteden und Winnekendonk, Kranenburg und Bedburg-Hau aufgrund der Unwetterwarnung mit vorhergesagten Sturmböen aus. Einzig der Zug in Nieukerk hat stattgefunden, allerdings aufgrund der Witterung eine Stunde früher, also um 13:11 Uhr, und mit einer verkürzten Route. Der Zug wurde von etwa 1.000 Zuschauern begleitet und verlief aus polizeilicher Sicht ohne jegliche Störung. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell