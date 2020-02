Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Zugbegleiter bei Kontrolle attackiert

Rostock/Tessin (ots)

Zu Handgreiflichkeiten gegenüber einem Zugbegleiter kam es am 18.02.2020 gegen 22:00 Uhr in der Regionalbahn RB 13139 von Rostock nach Tessin. Bei der Kontrolle von drei männlichen Jugendlichen konnten lediglich zwei der Männer gültige Fahrscheine vorweisen. Der Dritte legte dem Zugbegleiter einen Behindertenausweis vor. Nachdem diesem erklärt wurde, dass dieser Ausweis nicht zur unentgeltlichen Beförderung berechtige, wurde ihm vorgeschlagen einen Fahrausweis nachzulösen. Dies wurde von ihm nach Nennung des Fahrpreises abgelehnt. Auch der Kauf eines Fahrscheines bis zum nächsten Haltepunkt wurde abgelehnt. Während der Ausstellung der Fahrpreisnachlöse zeigten sich die Jugendlichen von der ganzen Situation unbeeindruckt, verhielten sich aggressiv und widmeten sich vielmehr ihrer mitgeführten Flasche Whisky. Als die Männer am Haltepunkt Roggentin aufgefordert wurden den Zug zu verlassen, widersetzten sie sich und es kam zu einem Gerangel. Hierbei entrissen sie dem Zugbegleiter das Verkaufsgerät, warfen es zu Boden und schlugen darauf ein. Beim Verlassen des Zuges wurde zudem der Triebfahrzeugführer beleidigt und ihm demonstrativ der "Mittelfinger" gezeigt. Der Zugbegleiter konnte seinen Dienst fortsetzen, klagte allerdings über Schmerzen am Handgelenk. Nun ermittelt die Bundespolizei u. a. wegen Körperverletzung. Dumm gelaufen für den Täter ist, dass dieser seinen Ausweis noch nicht vom Zugbegleiter zurückbekommen hatte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell