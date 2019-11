Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nach Unfall verletzt

Bei Biberach sind am Donnerstag auf der B312 zwei Autos zusammengeprallt.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr fuhr ein 72-Jähriger vom Parkplatz Burrenwald in die B312. Er wollte in Richtung Riedlingen weiter. Doch passte der Mann nicht auf, vermutet die Polizei. Er missachtete die Vorfahrt einer 54-Jährigen. Beim Zusammenstoß des Opel mit dem Kia wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Wie sie berichtet, entstand am Opel der Frau Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 12.000 Euro. Den 72-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

+++++++ 2053467

Wolfgang Jürgens, TEL. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell