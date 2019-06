Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Mann beschädigt an geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen - Weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine Passantin meldete am frühen Sonntag, kurz vor 5 Uhr, der Polizei, dass ein bislang unbekannter Mann im Bereich der Quadrate G6/G7 an mehreren geparkten PKW die Kennzeichen abgetreten bzw. entwendet habe. Vor Ort konnten die Beamten insgesamt acht betroffene Fahrzeuge feststellen. Bei der weiteren Absuche fanden sie zwei Kennzeichen auf, die derweil an die Halter wieder ausgehändigt werden konnten. Eine Beschreibung des Täters liegt der Polizei bislang nicht vor.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

