Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Audi-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und streift Leitplanke

Schwetzingen (ots)

Auf der B535 kam am Montag, gegen 19:45 Uhr, ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der junge Autofahrer war aus Mannheim kommend in Richtung Heidelberg unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt zur Oftersheimer Landstraße in Höhe der Tunnelwarnampel nach links abkam und die Leitplanke streifte. Der 22-Jährige verständigte die Polizei, die an der Leitplanke dunkle Lackantragungen feststellen konnten. Der PKW des Verursachers wurde auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand.

