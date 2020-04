Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer tot aufgefunden (Zeugenaufruf); Verletzter Motorradfahrer

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Radfahrer tot aufgefunden (Zeugenaufruf)

Ein Radfahrer ist am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, im Bereich des Nebelhöhlewegs tot aufgefunden worden. Passanten war zunächst ein am Albtrauf abgestelltes, grau/schwarzes E-Mountainbike der Marke Haibike mit gelben Akzenten am Rahmen aufgefallen. Bei einer näheren Überprüfung entdeckten sie daraufhin den Verunglückten im Hang unterhalb des Felsens liegend. Eine hinzugerufene Notärztin konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem Unglücksfall ausgegangen, in dessen Verlauf der Radfahrer etwa 15 Meter abgestürzt war. Der Leichnam musste von Bergwacht und Feuerwehr geborgen werden. Die Identität des Verunglückten steht noch nicht fest. Es handelt sich um einen etwa 40 bis 50-jährigen Mann mit dunklen Haaren, etwa 175cm groß und von korpulenter Statur. Bekleidet war er mit einer orangefarbenen Jacke und einer langen schwarzen Joggingshose der Marke Adidas. Zudem trug er ein dunkles T-Shirt mit weißem Aufdruck, einen Stoffgürtel mit der Aufschrift "Tyromont" und blau-gelbe Sportschuhe der Marke Asics. Eine diesbezügliche Vermisstenmeldung liegt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen der Mann im beschriebenen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Bei Rot in die Kreuzung

Mittelschwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Ampelkreuzung Wielandstraße/ Hirschlandstraße ereignet hat. Kurz vor zwölf Uhr befuhr ein 43-jähriger Lenker eines LKW die Rotenackerstraße in Richtung Wielandstraße. Im Kreuzungsbereich ordnete er sich auf die Rechtsabbiegespur ein, bei der die Ampel Grün zeigte. Am Ende der Abbiegespur folgte der LKW-Lenker jedoch nicht der vorgesehenen Fahrtrichtung, sondern fuhr geradeaus in Richtung Hirschlandstraße weiter. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 41-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha ordnungsgemäß bei Grün in die Kreuzung eingefahren war, um nach links abzubiegen. Der Biker wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden musste. Seine Yamaha wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rn)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell