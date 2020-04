Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ostfildern (ES):

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Marihuana in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei 27 und 47 Jahre alte Männer aus Ostfildern. Der Jüngere der beiden, dem vorgeworfen wird, seit Jahresbeginn einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben zu haben, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Aufgrund eines Zeugenhinweises waren die Ermittler am vergangenen Donnerstag auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses auf eine versteckte Sporttasche gestoßen, in der mehrere hundert Gramm Marihuana verpackt waren. Weitere Ermittlungen führten dann zu einem 47-jährigen Bewohner, der im Verdacht steht, die Betäubungsmittel für den Verkauf portioniert und dann auf der Bühne zwischengelagert zu haben. Im Verlauf dieser Ermittlungen konnte auch der 27-Jährige als mutmaßlicher Drahtzieher des Drogenhandels identifiziert werden. Bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen fanden und beschlagnahmten die Fahnder in der Wohnung des Älteren neben weiteren Kleinmengen an Betäubungsmitteln, entsprechendes Verpackungsmaterial und weitere dealertypische Utensilien. In der Wohnung des Jüngeren konnten weitere Kleinmengen an Betäubungsmitteln sowie mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der geständige 47-jährige Deutsche wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der einschlägig polizeibekannte 27-Jährige, der die serbische und kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

