Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - 25 - jähriger nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Haft

Zeiskam (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Germersheim

Ein 25 - jähriger Mann aus dem Landkreis Germersheim befindet sich seit Mittwochabend in Untersuchungshaft, nachdem er am Freitag, den 04.10.2019, gegen 18.20 Uhr, auf dem Friedhof in Zeiskam eine 68 - jährige Frau mit einem Messer bedrohte, um Geld von ihr zu erpressen. Die Frau konnte flüchten, als eine weitere Besucherin des Friedhofs hinzukam. Die Zeugin verständigte die Polizei, während der Mann mit einem PKW flüchtete. Auf Grund von weiteren Zeugenaussagen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen den 25 - Jährigen. Am Mittwochmittag konnte der Mann von Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Germersheim festgenommen werden. Bei der Festnahme führte er eine Schreckschusswaffe sowie Drogen mit sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau erfolgte eine Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Landau. Er erließ Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell