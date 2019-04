Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Mercedes-Benz aus Garage gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Einen grün-schwarzen Mercedes-Benz, Modell W123 C, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag aus der Garage eines Anwesens im Laubenweg. Der Täter hatte auf bisher ungeklärte Art und Weise die Garage geöffnet und war so an das Fahrzeug gelangt, welches ebenfalls verschlossen war. Der Mercedes, Baujahr 1980, hatte einen Zeitwert von ca. 10.000 Euro. An dem Auto waren die Kennzeichen HD-D 5920 angebracht. Der Tatzeitraum kann auf Montag, 23 Uhr bis Dienstag, 17:20 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell