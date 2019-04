Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Im Rott: Einbrecher scheitert an gut gesichertem Fenster - Polizei sucht weitere Zeugen!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montag, gegen 10 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung im Ida-Dehmel-Ring, in Höhe der Mary-Wigman-Straße, zu gelangen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Unbekannte versuchte ein gekipptes Fenster zu öffnen. Da das Fenster jedoch gegen einen Einbruch gesichert ist, gelang es dem Täter nicht, dieses zu entriegeln. Er ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm bis 180 cm groß, etwa 19-20 Jahre alt, trug eine Camouflage Jacke mit Kapuze. Dabei handelte es sich evtl. um eine Bundeswehr-Jacke.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

