Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Beim Ausfahren von Einfahrt mit Autofahrer kollidiert und gegen Mast geprallt - Drei Leichtverletzte

Mannheim (ots)

Drei leichtverletzte Personen und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, kurz nach 15 Uhr, in der Akazienstraße ereignet hat. Eine 48-jährige Toyota-Fahrerin wollte von einer Grundstücksausfahrt in die Akazienstraße einbiegen und kollidierte dabei mit einem aus Richtung Untermühlaustraße kommenden gleichaltrigen VV-Fahrer. Der Toyota prallte durch den heftigen Zusammenstoß am Straßenrand gegen einen Mast und wurde dabei so sehr beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der VW wurde ebenfalls beschädigt, blieb aber noch fahrbereit. Die beiden Autofahrer sowie eine Beifahrerin im Toyota zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten zur ärztlichen Behandlung mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

