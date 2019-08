POL-BOR: Stadtlohn - Porsche-Traktor entwendet

Kreispolizeibehörde Borken

Stadtlohn - Porsche-Traktor entwendet

Stadtlohn

Einen Oldtimer-Traktor haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Stadtlohn gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang verschafft zu einer Scheune in der Bauerschaft Hordt, indem sie ein Vorhängeschloss knackten. Aus dem Gebäude entwendeten sie den rot lackierten alten Traktor vom Typ Porsche mit BOR-Kennzeichen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 10.00 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

