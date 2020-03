Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Mofa-Rollers

57537 Wissen, Birkener Str. 26 (ots)

In der Zeit von Mi., 25.03.2020, 22:00 Uhr und Do., 26.03.2020, 17.25 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Mofa-Roller der Marke Yamaha. Der Roller stand verschlossen vor dem Anwesen. Durch einen Bekannten wurde der 16-jährige Roller-Besitzer darauf aufmerksam gemacht, dass sein Mofa-Roller unweit des Hauses an einem Feldweg liegen würde. Der Roller wies Beschädigungen an der Verkleidung und dem Lenkradschloss auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

