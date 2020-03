Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb

Daaden (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 25.03.2020, 17:30 Uhr auf Donnerstag, den 26.03.2020, 06:00 Uhr brachen bislang nicht bekannte Täter in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Saynischen Straße in 56567 Daaden ein. Dazu betraten die Täter das Gelände im nicht umzäunten Bereich und schlugen auf der Giebelseite ein Fenster der Halle mit einem Pflasterstein ein. In der Halle hebelten die Täter mehrere Türen auf und entwendeten letztlich Werkzeuge und Messingprodukte in bislang noch nicht bekannter Höhe. Ihr Tatfahrzeug stellten die Täter während der Tatausführung am unbefestigten Weg unterhalb der L280 ab.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

