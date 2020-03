Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 25.03.2020 Fünf PKW-Aufbrüche im Zeit 20.03. - 24.03.2020

Michelbach, Sörth, Honneroth (ots)

In der Nacht zum 24.03.2020 wurden in Michelbach und Honneroth bei zwei Fahrzeugen der Marke BMW eine Scheibe eingeschlagen. Es wurden die Lenkräder und in einem Fall eine Tachoeinheit entwendet. In Sörth entwendeten die vermutlich gleichen Täter aus einem BMW ebenfalls das Lenkrad und die Radkappen. Wie man in das Fahrzeug gelangte ist bis jetzt unklar. Am Wochenende 22.03. - 24.03.2020 wurden in Altenkirchen, Büchnerstraße bei zwei Sprinter die Scheiben eingeschlagen. In einem Fall wurde das NAVI entwendet. Aus dem anderen Fahrzeug wurde nichts entwendet. Gesamtschadenshöhe ca. 2500,-EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen

Rückfragen bitte an:

Polizei Altenkirchen



Tel.: 02681/9460 o. pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell