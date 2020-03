Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 25.03.2020 Hamm (Sieg) -Sachbeschädigung an zwei Pkw-

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.03.2020, 17.00 Uhr, bis Montag, 23.03.2020, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei in der Beethovenstraße in Hamm (Sieg) geparkte Pkw. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Fahrerseiten zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich bei jedem Pkw auf etwa 1.000,- Euro. Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

