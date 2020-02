Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sachbeschädigungen in der Weststadt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Bereich der Kaiserallee und Virchowstraße die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen, Außenspiegel an Pkws und an Arztpraxen aufgestellte Schilder beschädigt. Die Höhe des angerichteten Schadens steht nicht fest. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 entgegen.

