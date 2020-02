Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen zu aufgefunden Gegenständen

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag machten Anwohner eines Anwesens in der Schützenstraße im Hinterhof einen beunruhigenden Fund. Die verständigte Streife fand gegen 15.15 Uhr zwischen zwei Mülltonnen ein weißes T-Shirt mit Blutantragungen. Unter dem Shirt lagen eine Schreckschusswaffe und ein Taschenmesser. Ob die aufgefundenen Gegenstände mit einer Straftat in Verbindung stehen ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen die Hinweise zu den aufgefundenen Gegenständen geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Südstadt, Telefon 0721/352700 in Verbindung zu setzen.

