POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher hat es auf Werkzeuge abgesehen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Samstag 16:30 Uhr und Montag 08:00 Uhr in eine Werkstatt in der Moltkestraße eingedrungen.

Der Dieb verschaffte sich über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt in die Werkstatt. Im Inneren durchsuchte er sämtliche Schränke und Werkbänke. Mit den aufgefundenen Werkzeugen verschwand der Eindringling über die Eingangstür nach draußen. Wie hoch der Diebstahlschaden genau ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 6663311 entgegen.

