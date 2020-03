Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der PSt Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstag, 29.02.2020, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein Hersfelder die Friedloser Str. hinter einer Hersfelderin stadtauswärts. In Höhe der Haus Nr. 98 bremste die Hersfelderin ab, um nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Dies erkannte die Nachfolgende zu spät und fuhr auf. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Ludwigsau - Mecklar Am Sonntag, den 01.03.2020, gegen 00:15 Uhr, tauchten auf der B 27 kurz hinter Mecklar in Ri. Bebra vor dem Pkw eines Pkw-Fahrers aus Bebra plötzlich 2 Rehe auf. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein Reh verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1250,- Euro

Schenklengsfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ein Hersfelder befuhr am Samstag, 29.02.2020, gegen 19:35 Uhr, mit seinem Pkw die K 76 von Bad Hersfeld kommend in Ri. Wippershain. In einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kam in der angrenzenden Ackerfläche zum Stehen. Am Pkw entstand Frontschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Als Unfallursache gab er an, einem Reh ausgewichen zu sein.

PHK Scholz, PSt Bad Hersfeld

