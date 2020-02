Polizei Düren

POL-DN: Geschäftseinbrüche in Düren

Düren (ots)

Zwei Geschäfte gerieten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in den Fokus von Einbrechern. In einem Fall gelang es nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen.

Gegen 22:00 Uhr am Mittwochabend wurde der Alarm an einem Geschäft in der Straße Am Ellernbusch ausgelöst. Als die Beamten eintrafen, hatten sich der oder die Täter bereits entfernt. Zurück blieb ein Gullideckel, mit dem der oder die Täter versucht hatten, ein Schaufenster zu zerstören. Dieses war zwar beschädigt worden, hielt im Ganzen jedoch stand, sodass niemand in den Laden eindringen konnte. Der ausgelöste Alarm tat dann sein Übriges. Der Gullideckel, der von einem Schacht in der Nähe des Tatortes stammte, wurde durch Polizeibeamte wieder dort eingesetzt.

Kurz nach 04:00 Uhr in der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in einen Kiosk am Kaiserplatz ein. Über die Rückseite gelangten der oder die Täter an das Objekt. Nachdem dort zwei Türen aufgehebelt worden waren, wurde auch hier ein Alarm ausgelöst. Dem oder den Tätern gelang es noch, an eine unbekannte Menge Zigaretten zu gelangen und dann zu flüchten.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen und vorhandene Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

