Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederzier (ots)

Einbrecher gelangten am Mittwochnachmittag zwischen 14:20 Uhr und 15:20 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Köttenicher Straße.

Unbekannte gelangten offenbar über ein offen stehendes Hoftor zunächst in den Innenhof des Wohnobjektes. Der Innenhof wird auch als Verkaufsfläche für frisches Obst und Gemüse genutzt. Die Wohnungstür wurde offensichtlich aufgehebelt und das Innere des Hauses komplett durchwühlt. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Bargeld und konnten in unbekannte Richtung flüchten. Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Vortag ein circa 30-jähriger, südländischer Mann auf, der sich verdächtig lange im Innenhof aufgehalten hatte. Er sei circa 1,80 m groß, von kräftiger Statur, schwarzen Haaren und trug einen Dreitagebart. Er sprach mit der Zeugin mit einem ausgeprägten ausländischen Akzent.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

