Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Aktion "Sicher ohne Auto zur Schule"

Germersheim (ots)

Ein Verstoß wegen nicht ordnungsgemäßer Kindersicherung ahndete die Polizeiinspektion Germersheim am Montag beim Aktionstag "Sicher ohne Auto zur Schule" im Bereich der Eduard - Orth-Schule. Die Schulwegkontrolle wurde in der Zeit von 7.20 bis 8.30 Uhr im Bereich der Zeppelinstraße durchgeführt. Der Schulelternbeirat, die Stadt Germersheim sowie die Polizeiinspektion Germersheim hatten die Aktion erstmalig 2016 ins Leben gerufen. Inhaltlich soll auf die Gefahrensituationen an Schulen, unter anderem hoch frequentierter Fahrzeugverkehr während der Bring-/Abholzeiten, hingewiesen werden.

