Polizei Düren

POL-DN: Überfallalarm ausgelöst

Düren (ots)

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Düren. Die Polizei Düren wurde zu dem Überfallalarm bei einem Kiosk in der Frankenstraße in Düren gerufen. Zwei mit Pistolen bewaffnete und auch maskierte Täter bedrohten dort anfänglich eine Kundin und dann den Betreiber, die Kasse zu öffnen. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber und einem Täter. Dabei wurde der 53-Jährige durch den Täter durch Schläge leicht verletzt. Die Täter ließen dann plötzlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute zu Fuß auf die Straße. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die mutmaßlichen Täter werden zwischen 18 und 25 Jahre mit jeweils Trainingshosen, Kapuzenjacken sowie schwarzer und roter Maskierung beschrieben. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise an die Polizei Düren unter 02421-949-0.

