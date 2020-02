Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Niederzier (ots)

Nach einem Unfall, bei dem ein Radfahrer stürzte und verletzt wurde, sucht die Polizei nun Unfallzeugen.

Am Donnerstag, den 30.01.2020, befuhr ein 41-jähriger Radfahrer gegen 15:40 Uhr den Fuß- und Radweg der Niederzierer Straße in Fahrtrichtung Niederzier. Auf Höhe des Einkaufszentrums "Neue Mitte" fuhr plötzlich ein Pkw vom rechtsseitig gelegenen Parkplatz auf den Radweg, um auf die Niederzierer Straße abzubiegen. Der Radfahrer musste mit seinem Rad eine Vollbremsung durchführen und stürzte dabei zu Boden. Er kam erst im Rettungswagen wieder zu sich und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Er konnte den Pkw als einen älteren Kleinwagen beschreiben, an dessen Steuer eine circa 50-jährige Frau mit Brille gesessen habe. Wer ihm vor Ort half oder den Notruf verständigte, konnte er nicht mehr sagen. Der Unfall wurde erst jetzt durch den Radfahrer selbst der Polizei gemeldet.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Autofahrerin sich vom Unfallort entfernte. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben über das flüchtige Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421-949-5233 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten können Sie jederzeit die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421- 949-6425 erreichen.

