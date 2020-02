Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Bad Hersfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Freitag, 28.02.2020, 16:30 Uhr und Samstag, 29.02.2020, 08:30 Uhr, einen in der Johannes-Klein-Straße abgestellten Audi Q 5. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Hersfeld unter 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

