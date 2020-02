POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 29.02.20 "Verkehrsunfälle"

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Freitag, 28.02.2020 gegen 15:20 Uhr befuhr ein Hersfelder die Kiefernallee aus Ri. Innenstadt kommend in Ri. Johannesberg. An der Einmündung zum Douglasienweg wollte er in diesen nach links einbiegen, übersah aber hierbei den Pkw eines anderen entgegenkommenden Hersfelders. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Abbieger leicht verletzt wurde. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Ein Pkw musste fahruntauglich abgeschleppt werden.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Ebenfalls am Freitag, 28.02.2020 gegen 16:00 Uhr befuhr ein Hersfelder mit seinem Pkw die Str. Vogelgesang und parkte am linken Fahrbahnrand neben der Zufahrt zu einem Futtermittelhandel ein. Als ein anderer Hersfelder mit seinem Pkw diese Zufahrt nutzen wollte, stieß er mit noch rangierenden Einparker zusammen. Dieser hatte ihn offenbar bei Rückwärtsfahren übersehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,-Euro.

Bad Hersfeld- Verkehrsunfallflucht Ein Hersfelder parkte seinen Pkw Seat EXEO, Farbe schwarz am Freitag, den 28.02.2020 zw. 13.30 und 14.45 Uhr in dem City- Parkhaus An der Obergeis. Als er zu seinem Fzg. zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Fzg.seite seines Seat feststellen. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 2000,- Euro, der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, hinterließ aber am geschädigten Pkw weiße Fremdfarbe. Mögliche Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizeistation telefonisch unter Tel. 06621- 932-0.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Während einer Probefahrt einer jungen Frau aus Ronshausen mit einem Gebrauchtwagen eines Bad Hersfelder Autohauses am Fr., 28.02.2020 geg. 16.45 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Ursächlich war hierbei das Festfahren des Pkw auf einem matschigen Feldweg in der Feldgemarkung Petersberg. Hierbei wurde der Unterboden des Fzg. beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Bad Hersfeld- Verkehrsunfallflucht Eine Hersfelderin befuhr am Freitag, den 28.02.2020 geg. 17.25 Uhr mit ihrem Pkw Kia die Berliner Str. aus Ri. Hainstr. kommend in Ri. Europakreisel. In Höhe des TEGUT- Marktes kam ihr ein Pkw- Reifen entgegen gerollt, dieser schlug in der Front des Kia ein und kam anschließend am Fahrbahnrand zum Liegen. Vermutlich wurde das Rad von einem entgegenkommenden Fahrzeugführer als Ladung verloren. Lt. eines Zeugenhinweises wurde das Rad kurze Zeit nach dem Unfall von dem Fahrer eines schwarzen Pkw Skoda Yeti wiederaufgenommen und auf einen Mietanhänger (entsprechende Aufschrift "Miete Mich" auf der Hängerplane) geladen. Der schwarze Skoda Yeti soll silberne Zierstreifen an den Fzg.seiten gehabt haben. Der Fahrer sei ca. 65 J. alt gewesen, als möglicher Unfallbeteilgter gab er sich nicht zu erkennen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 750,- Euro. Mögliche Zeugen des Unfalles bzw. Hinweisgeber zur Person des Verursachers bzw. dessen benutzten Pkw melden sich bitte bei der Polizeistation telefonisch unter Tel. 06621- 932-0.

