Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Rotenburg a.d.F. (ots)

Alheim - In dem Zeitraum vom 28.02.2020, 19:00 Uhr, bis 29.02.2020, 19:00 Uhr, wurden in der Feldgemarkung von Licherode "Am Häuserweg" durch unbekannte Täterschaft von einer Viehweide eine Autobatterie, welche zum Betrieb eines Weidetaktgerätes diente, und ein LED-Strahler entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 120 Euro. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Tel.: 06623/9370 erbeten.

PHK Willhardt, Polizeistation Rotenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon: 0661 - 1050

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell