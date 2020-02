Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Freizeitbad; Wer hat Verdächtige(s) wahrgenommen?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unbefugt auf das Gelände eines Freizeitbades in der Waidallee. Danach brachen der oder die Täter eine Tür auf und gelangten so ins Freizeitbad. Im Bad wurden mehrere Automaten aufgebrochen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Ermittler des Polizeireviers Weinheim suchen nun nach Zeugen und oder Personen, die in besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Diese mögen sich bitte unter 06201 10030 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell