Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brandstiftung - Diebstahl

Fulda (ots)

Brandstiftung

Fulda - Am Montagabend (30.09.), gegen 20:50 Uhr, setzten Unbekannte einen Kleinkraftrad-Roller im Bereich der Von-Schleiffras-Straße auf unbekannte Art und Weise in Brand. Der Geschädigte hatte diesen auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus abgestellt. Durch den Brand wurde der Roller komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Diebstahl aus Tasche

Petersberg - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am Samstag (21.09.), gegen 18:30 Uhr, zu einem Diebstahl aus einer Tasche innerhalb eines Geschäfts in der Petersberger Straße. Die 35-jährige Geschädigte hatte ihre Tasche, mit zugezogenem Reißverschluss während ihres Einkaufs über den Griff ihren Einkaufswagen gehängt. Der unbekannte Täter öffnete in einem unbeobachteten Moment die Tasche und stahl das Portemonnaie. Neben mehreren hundert Euro befanden sich auch diverse persönliche Karten in dem Portemonnaie.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell