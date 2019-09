POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Osthessen

Ortstafel gestohlen

Schlitz - In der Zeit von Freitag (20.09.) bis Montag (23.09.) stahlen unbekannte Täter die Ortstafel von "Schlitz - Nieder-Stoll". Die Diebe schraubten die Tafel ab und entkamen unerkannt. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigung

Lauterbach - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, beschädigten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (18.09.) auf Donnerstag (19.09.) ein Oberlicht einer Veranstaltungshalle in der Vogelsbergstraße. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

