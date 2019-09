Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Einbruch in Verkaufsstand

Bad Hersfeld (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am 26.09.19, 10:00 Uhr - 27.09.19, 15:00 Uhr, parkte 88jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld vor dem Haus Laufholzweg 7 in Kohlhausen. Am nächsten Tag stellte er Beschädigungen an der linken Frontschürze in Form von Kratzern und Dellen fest. Am Fahrzeug sind grüne Streifspuren zu erkennen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro

Einbruchdiebstahl in Verkaufsstand

Hohenrode - Ransbach- In der Zeit vom 21. - 28.09.2019 wurde in den Verkaufsstand am Sportplatz in Hohenroda - Ransbach eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Verkaufsfenster auf und drangen so in den Verkaufsraum ein. Dort wurden alkoholfreie Getränke und Süßigkeiten im Wert von 50 Euro entwendet. Am Verkaufsfenster entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

